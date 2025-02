Laboratorio teatrale, reading per i settant’anni di Miele Amaro 

“Cambosu in scena” è l’evento finale del laboratorio teatrale organizzato a Orotelli dalla Fondazione che cura la memoria letteraria dello scrittore. Il reading, guidato dalla regista e trainer teatrale Valentina Loche attraverso un percorso di creatività collettiva, sarà presentato sul palco della sala del Gal Barbagia a Orotelli sabato alle 18. Sette i partecipanti al laboratorio “Miele amaro”: Daniela Pilia, Doriana Raineri, Francesca Murru, Giovanna Piga, Marco Siotto, Maria Grazia Amsicora, Maria Luisa Santoni daranno voce a letture e interpretazioni teatrali di alcuni racconti tratti dal libro omonimo di Salvatore Cambosu. «Gli scritti di Cambosu - dice Angelo Sirca, presidente della Fondazione - si prestano a diversi livelli di lettura. Tra gli eventi per i 70 anni della pubblicazione di Miele Amaro c’è il reading curato da Valentina Loche che ha coinvolto attori non professionisti, che ringraziamo per essersi messi in gioco».

