Laboratorio teatrale in oratorio 

Si chiama “Teatro insieme in oratorio”, è rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni ed è la nuova iniziativa messa in piedi dal parroco di San Pietro Pascasio, Don Enrico Murgia, in collaborazione con “Il Crogiuolo” di Pirri. Il laboratorio verrà presentato giovedì in oratorio alle 16.30, l’obiettivo è coinvolgere i giovani, farli sognare e lavorare insieme per mettere in scena “La ciurma dei bulli”, un divertente spettacolo sul bullismo, che racconta come intelligenza e buon senso possono vincere sulla forza fisica e sull’arroganza.

