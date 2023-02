Laboratorio sul carnevale per i bambini 

Appuntamento con la tradizione sarda nella biblioteca comunale. La struttura pubblica dell'ex convento dei cappuccini ospiterà il laboratorio di “Carnevale tradizionale sardo”. L'appuntamento è rivolto ai più piccoli, nello specifico ai bambini dai sei anni d'età in su. In due ore i bimbi impareranno a costruire un lapbook dedicato alla festività e alle usanze ad esso legate in Sardegna. Il lapbook è un libretto o una raccolta di materiali didattici messi insieme durante il l'evento. Il laboratorio si terrà nei locali della biblioteca martedì prossimo. I presenti potranno divertirsi (e imparare) dalle dieci fino a mezzogiorno. Attenzione, però: i posti disponibili sono limitati e per assicurarsi di trovare spazio i genitori dovranno prenotare obbligatoriamente un posto per i rispettivi figli chiamando il numero di telefono 0704649936. L'evento è patrocinato dal Comune. (m. p.)

