Laboratorio di cucina per gli anziani 

Riprendono a Isili le attività legate al progetto “Paesaggi, animazione e botteghe del sapere per il territorio”. Appuntamento lunedì presso i locali comunali del parco di Asusa con il laboratorio di cucina che proseguirà sempre il lunedì dalle 15 alle 17. I moduli di iscrizione per partecipare a tutte le varie attività previste dal progetto, sono disponibili in Municipio.

Si tratta di interventi finalizzati alla prevenzione della non autosufficienza, rivolti non soltanto agli adulti ma anche agli anziani, per consentire momenti di aggregazione e socializzazione che consentano soprattutto alle persone sole di trovare nuove motivazioni.

L’iniziativa fa capo al Plus Sarcidano Barbagia di Seulo (Piano locale unitario di servizi alla persona) e riguarda tutti i paesi del territorio: Escalaplano , Escolca , Esterzili , Gergei , Isili , Nuragus , Nurallao , Nurri , Orroli , Sadali , Serri , Seulo e Villanova Tulo .

In quasi tutti i paesi stanno riprendendo questo tipo di attività per offrire un servizio che soprattutto prima della pandemia, ha offerto agli utenti svariate opportunità che hanno portato anche ad uno scambio tra persone di paesi diversi. La sede del Plus è nel comune di Isili, il centro più grande e più ricco di servizi, scuole, uffici pubblici e anche l’ospedale. (s. g.)

