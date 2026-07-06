Laboratorio di ceramica a Casa Cara 

Prima iniziativa nel Salone dell’artigianato artistico dell’Isola ospitato a Selargius, a Casa Cara con tappa iniziale nel complesso di Si ‘e Boi dove è stato allestito il punto di accoglienza. Oltre alle visite quotidiane si parte con il primo laboratorio di ceramica per bambini e ragazzi, sotto la guida del maestro Augusto Mola, in programma oggi dalle 18,30 alle 20. «Un appuntamento dedicato alla creatività dei più giovani», spiegano gli organizzatori, «con il maestro modellatore Mola, figura di rifermento della ceramica artistica contemporanea. Sarà un percorso di espressione personale dove ogni partecipante lavorerà in base alle proprie capacità e al proprio estro artistico, per realizzare un piccolo oggetto personale che poi verrà cotto e messo a disposizione in successive date».

Il 9 luglio - dalle 19 alle 21 - spazio al laboratorio di musica a Si ‘e Boi. Definiti anche altri due appuntamenti, sempre nel parco comunale, dedicati alla scrittura creativa per i bambini e i ragazzi, con la scrittrice Sandy Carboni.

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