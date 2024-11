Laboratorio di canto, oggi la sfida finale 

Sa Dom’e Farra ospita il contest finale di canto. Protagonisti dieci ragazzi che sognano un futuro da star nel mondo musicale, tutti quartesi, che provano a intraprendere la lunga strada per diventare cantanti. Dopo aver partecipato al laboratorio della Consulta giovani, oggi la prima vetrina con le esibizioni nell’edificio comunale in piazza 25 Aprile. L’iniziativa è in programma dalle 18 ed è un’occasione per mettersi in gioco e dare concretezza a quanto imparato in questi mesi di attività.

Di fatto, è la tappa finale del laboratorio musicale I-Sing promosso dalla consulta guidata da Edoardo Angioni. In collaborazione con la cooperativa Laurus, il corso prevedeva venti ore di lavoro di gruppo, divise in dieci incontri da due ore ciascuna, sempre alla presenza di docenti specializzati e di un esperto negli strumenti dell’editing vocale, della produzione di basi e di strumenti digitali.

Un programma di lavoro collettivo concluso poche settimane fa, sino all’appuntamento finale di oggi: i dieci giovani, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, hanno affinato la tecnica di canto, le capacità e sono pronti al primo live. Ognuno di loro porterà sul palco una canzone sulla quale ha lavorato, con tanto di piccole scenografie pensate durante le ore di laboratorio.

