Laboratori teatrali al Polo culturale 

Tutti a scuola di musica, canto, scenografia, sartoria e costumistica. Succede a Sanluri, dove ha preso il via la seconda annualità della residenza artistica “El misterio de Sigismondo Arquer”, progetto finanziato dal ministero della Cultura e dalla Regione, ispirato a un testo di Sergio Atzeni e realizzato dall’associazione La fabbrica illuminata. Un percorso formativo e creativo di fantasia e talento che si concluderà con la rappresentazione al castello il 21 ottobre. Da ieri al Polo culturale sono iniziate le prove e le attività di laboratorio che per due settimane coinvolgeranno gratuitamente residenti di tutte le età, associazioni teatrali e privati che vorranno aderire, sotto la guida di professionisti del settore. Parteciperà la compagnia teatrale cittadina Su Spassiu e tre attori under 35, Sofia Lai Gramsdorff, Rodrigo Paniagua del Cerro, Gabriele Tropepi. «La scelta di Sanluri dice una collaboratrice dell’associazione, Manuela Perria – non è casuale. È la terra di Sa Battalla, dei conti Villasanta, del borgo e del castello, del museo risorgimentale Duca D’Aosta, tante volte ha ospitato eventi culturali e teatrali». Per l’assessore alla cultura, Antonella Pilloni «il percorso rappresenta un’occasione di formazione artistica e culturale, una crescita per aspiranti attori e altre figure che fanno parte del mondo del teatro». ( s. r. )

