Laboratori sulle attività archeologiche 

Una serie di laboratori su attività archeologiche locali stanno prendendo piede tra Guspini , Gonnosfanadiga e Pabillonis . Questo progetto, promosso dal Plus di Guspini e dalla cooperativa Alfa Beta, è condotto dagli esperti del museo archeologico Villa Abbas di Sardara. Ogni paese ospiterà quattro appuntamenti oltre a escursioni e una mostra finale. Le iscrizioni, gratuite, sono aperte.

A Guspini il laboratorio è iniziato giovedì scorso all'Ex Scuola Edile di via Baldini: secondo appuntamento questo giovedì alle 16:30. Alessandra Piredda, partecipante del corso, ha raccontato: «Abbiamo realizzato dei piccoli manufatti in ceramica, simili ai reperti del Museo di Sardara. È un peccato che ci siano ancora pochi iscritti, quindi invito altri a prenderne parte». A Guspini, le attività si concentrano sui culti salutari di Neapolis, con la realizzazione in argilla degli ex voto del tempio di Neapolis.

A Gonnosfanadiga, i laboratori iniziano martedì alle 16,30 nella sede del servizio sociale in via Gramsci. Il tema è l'origine della ceramica e le prime tecniche di modellazione, con un focus sui reperti ceramici della tomba dei giganti di San Cosimo si realizzerà in argilla l’olla biconica a tesa interna rinvenuta nella Tomba.

A Pabillonis, i laboratori inizieranno mercoledì alle 17,30 al centro sociale. Qui si approfondirà la ceramica da fuoco e i primi strumenti di cottura, con riferimento alla tradizione artigianale del paese e agli alari rinvenuti al nuraghe Fenu. La pratica includerà la realizzazione di ceramiche da fuoco. Ci saranno anche laboratori comuni legati all’intera Sardegna: gioielli fatti a mano e un approfondimento sulla biografia di Maria Lai. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA