Laboratori promossi da Mine Vaganti 

Da settembre a dicembre 2026 Iglesias ospita “Personaggi in cerca di Autore – Ombra, Maschera, Corpo”, il programma di laboratori gratuiti e multidisciplinari promosso da Mine Vaganti Iglesias nell’ambito del progetto Pensilina, con il coinvolgimento di professionisti del teatro, della musica, della letteratura, della poesia e dell’arte visiva. Gli incontri, aperti a tutte le età e alle diverse abilità, si svolgono principalmente nella Sala rossa del Centro culturale.

Il mercoledì, dalle 17.30, il laboratorio “Giochi delle Ombre 1” con lettura e interpretazione di testi sul tema dell’ombra, del riflesso e del doppio, con Senio Giovanni Barbaro Dattena, Agostino Cacciabue e Rita Xaxa. I partecipanti potranno inoltre costruire una marionetta-ombra. Il venerdì il workshop “Giochi delle Ombre 2” dedica dalle 16.30 alle 18.00 spazio al mimo e movimento per ragazzi dai 10 ai 15 anni, mentre dalle 18.00 alle 19.30 è previsto quello per adulti, dedicato a maschere e sagome. Il programma comprende anche “L’Ombra nella musica”, laboratorio blues con Roberto Menabò, il 25 e 26 settembre, e “L’Ombra al femminile”, dedicato a Shirley Jackson e Leonora Carrington con Silvio Raffo, il 28 e 29 settembre. I partecipanti potranno portare il lavoro svolto sul palco del festival Aut Out Aut, dall’8 all’11 ottobre.

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