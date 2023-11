Laboratori per tutte le età 

Nuovo anno accademico per l'associazione culturale Unitre di Isili. L’università della tre età riparte domani dalle 16,30 al Centro sociale “don Salvatore Sanna” sede abituale dell'associazione: ad inaugurare il nuovo ciclo la lectio magistralis tenuta dal rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola.

Diciotto anni di at tività per l’Unitre che ha cominciato con 30 iscritti e oggi ne conta quasi duecento: persone di varie età che si sono avvicinati per socializzare ma anche per imparare e mettersi in gioco.

Novità e conferme per questa nuova avventura che ormai riunisce associati da tutto il Sarcidano-Barbagia di Seulo. Il lavoro dell'associazione si svolge per laboratori strutturati soprattutto in percorsi tematici come la letteratura sarda, la storia della Sardegna, la legalità e la giustizia. Non mancano le lezioni di inglese, le lezioni di ginnastica. Nei tanti anni di attività l’Unitre è diventata un riferimento per la comunità sancito da una collaborazione costante con le altre realtà associative della zona . Dal Comune, che ospita l’Unitre nei propri locali, alla biblioteca, la Pro Loco e i comitati. Frequenti anche i viaggi di istruzione, il più recente quello in Sicilia di alcune settimane fa che ha portato i soci a visitare una regione studiata durante l’anno. (s. g.)

