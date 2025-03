Laboratori per Pasqua fra tradizione e riti religiosi 

La cooperativa La memoria storica organizza “Il Giro del mondo in sei giorni: la Pasqua ortodossa. Un viaggio tra riti e tradizioni per grandi e piccini”. L’iniziativa si svolgerà giovedì 27 alle 16 nella biblioteca di Boroneddu , il giorno dopo alle 15.30 in quella di Ghilarza , il 2 aprile alle 17 le attività si sposteranno nella biblioteca di Paulilatino , il 3 alle 16 a Soddì , il giorno dopo alle 17 a Tadasuni . Il 7 aprile alle 15.30 appuntamento ad Abbasanta , l’8 a Sedilo e il 10 alle 17 a Norbello . Il progetto, rivolto ai bambini dai 6 anni in su, prevede una prima parte in cui si parlerà delle tradizioni legate ai riti religiosi e di quelle laiche su cucina e festa. Nella seconda parte i laboratori con la decorazione delle uova. ( a.o. )

