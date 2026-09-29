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Iglesias.
30 settembre 2026 alle 00:10

Laboratori per il mondo della disabilità 

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Appuntamento col Plus di Iglesias per gli operatori sociosanitari il 30 settembre e il 15 ottobre all’istituto “Giorgio Asproni – Enrico Fermi”, con i laboratori dedicati all’applicazione della riforma della disabilità introdotta dal decreto legge 62/2024. Il lavoro sarà svolto su casi reali, con l’obiettivo di trasformare i principi della nuova normativa in modalità operative condivise.

Gli appuntamenti arrivano al termine di due Tavoli tecnici organizzati dall’ente, in collaborazione con la Fondazione Anffas Cagliari Ets, che hanno coinvolto operatori sociali dei 7 Comuni del Distretto, scuole, Asl, professionisti e associazioni del territorio. Nei primi incontri, il direttore amministrativo di Anffas Cagliari Gianluca Carbone ha evidenziato alcune criticità del nuovo approccio alla disabilità dovute alla carenza di personale nelle unità di valutazione territoriale e alla frammentazione delle risorse. A seguito di ciò, la Regione ha annunciato l’avvio di un piano formativo regionale da ottobre. (ma. l.)

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