Laboratori musicali per i piccoli 

Marrubiu, torna il laboratorio estivo ludico-musicale della scuola civica Alessandra Saba, che invita i più piccoli a esplorare il mondo della musica classica attraverso il canto e il gioco. Rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni, il percorso prevede 7 incontri di un'ora ciascuno. Le iscrizioni, esclusivamente online sul sito della scuola, chiuderanno il 31 maggio alle 14. I corsi saranno attivati in diversi comuni della zona: Marrubiu, Albagiara, Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Gonnosnò, Masullas, Mogoro, Ollastra, Pau, Pompu, Arcidano, Santa Giusta, Simaxis, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villaurbana e Villaverde.

Per l’attivazione del corso sarà necessario un minimo di 10 iscritti. In caso nei Comuni limitrofi non si raggiunga la soglia minima, sarà possibile attivare il corso solo previa dichiarazione dei partecipanti di spostarsi nel Comune più consono al fine di formare la classe. Il costo di partecipazione è di 50 euro, Il versamento deve essere effettuato nella settimana precedente l'inizio dei corsi, solo dopo aver ricevuto una comunicazione dalla scuola. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0783859391.

