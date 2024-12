Laboratori, mostre e musica per festeggiare il Natale 

Laboratori, mostre, musica, giochi e luci per le feste dei fine anno a Senorbi. L’amministrazione comunale, la Pro Loco e la Consulta giovani hanno organizzato una serie di manifestazioni per animare il Natale nel paese della Trexenta.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre nella frazione di Sisini. Alle 17.30 nei locali di Villa Aresu verrà inaugurata la “Casa di Babbo Natale” curata da MartaCreativeWorld. Si inizia con uno spettacolo di bolle giganti e animazione. Poco dopo il Comitato Senorbì propone una castagnata. Negli spazi verranno allestiti anche degli stand con dolci e bibite. Ci sarà anche una cena (su prenotazione) promossa dalla Consulta Giovanile. In serata a partire dalle 21 spazio alla musica con il maestro Tonio Schirru. Ci saranno balli di gruppo e danze sarde accompagnate dall’organetto di Mattia Mura. «La Casa di Babbo Natale – fanno sapere gli organizzatori – si potrà visitare dal 15 al 23 dicembre dalle 16 alle 19».

Il programma prevede anche alcuni laboratori. Si tratta di iniziative per le quali è necessaria la prenotazione chiamando al numero 329-5648060. Due gli appuntamenti, entrambi a partire dalle 16: il primo il 18 dicembre con un laboratorio creativo; il secondo il 23 dicembre dedicato ai biscotti.

In paese durante le feste ci sarà come sempre il grande spettacolo di luci nella casa allestita dall’imprenditore Ignazio Spiga in via Margotti. (sev. sir.)

