Laboratori filosofici, previsti due incontri 

Mercoledì 16 prenderanno il via i laboratori filosofici di comunità nello Spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari. Sono previsti due incontri: il primo alle 16:30 e il secondo alle 18. I laboratori sono organizzati dal Crif Sardegna (Centro di ricerca per l’indagine filosofica) che da anni è impegnato in ambiti scolastici ed extra-scolastici nell’ambito dei progetti di coesione sociale del Comune. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 348 2658695.

