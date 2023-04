Laboratori, escursioni e mostre alla scoperta del parco di Tepilora 

Chiuso il sipario sulla tappa di Bitti, i riflettori dell’edizione 2023 di “Foreste aperte” nel parco di Tepilora si riaccendono a Torpè per una nuova giornata ricca di appuntamenti e iniziative. Il programma della kermesse ambientalista, finanziata dalla Regione e dalla Fondazione di Sardegna, e messo a punto dall’amministrazione comunale, da Forestas, Cai, Pro Loco, associazioni e imprenditori, sotto l’egida dell’ente Parco, riprende domenica mattina.

Il ritrovo dei partecipanti è nel centro polivalente. È prevista l’apertura del museo civico (alle 9) e un laboratorio didattico di archeologia sperimentale. In programma inoltre la visita al nuraghe San Pietro e l’escursione tra i boschi di Monte Nurres da dove si può ammirare da un balcone naturale mozzafiato un ampio tratto di costa orientale. Per le attività di sport, biodiversità e pesca con cattura e rilascio, l’appuntamento per bambini e ragazzi in età scolare è invece alle 10, nell’area Ramsar in località “Badu de Mesu” alla scoperta del lago di Torpè. Spazi inoltre dedicati alla mostra fotografica di “Antropologia visuale” e laboratori enogastronomici di lavorazione dei formaggi, dei dolci e della cucina tipica.Nel pomeriggio presentazione del libro “Il territorio di Torpè dalla Preistoria all’alto Medioevo”, di Alberto Pala e Dario D’Orlando, realizzato grazie a un contributo del Parco di Tepilora. E poi danze in costume sardo con il gruppo folk a chiudere la giornata. Dice il sindaco Martino Sanna: «La nostra giovane area protetta si propone ai visitatori in tutta la sua bellezza primaverile».

