Laboratori e visite ai musei solo in limba 

A Masullas una settimana dedicata alla Sardegna. Sono previste, infatti, le attività de “Sa Cida sarda” promossa da biblioteca e Centro culturale “Predi Antiogu” in collaborazione con il Comune, il GeoMuseo MonteArci e il museo “I cavalieri delle Colline”.

Nei giorni scorsi l'esordio con le visite guidate al “GeoMuseo MonteArci” e al museo “I Cavalieri delle Colline”, entrambe in lingua sarda. Oggi, invece, il laboratorio di lingua sarda dedicato ai bambini e ragazzi, nella biblioteca e nel Centro culturale “Predi Antiogu”. Venerdì, in occasione de “Sa Die de Sa Sardigna”, verrà raccontata ai bambini e ai ragazzi la storia di questa giornata. Chiusura sabato con le visite guidate in sardo al “GeoMuseo MonteArci”.

«Si tratta – dichiarano gli organizzatori - di una settimana di attività dedicate alla lingua e alla storia sarda. Lo scopo è prevalentemente quello di parlare in sardo, di integrare la lingua sarda nella nostra quotidianità, nella quotidianità dei nostri musei e in quella di bambini e ragazzi, che sono il futuro della nostra lingua».

Durante l'anno la biblioteca organizza anche altre attività per i bambini e ragazzi di Masullas dedicate alla lingua sarda, come letture, laboratori e giochi.