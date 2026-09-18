Laboratori e show teatrale 

Domani lo Spazio Maccus di Quartucciu, nella zona di Is Pisus – Is Concias, torna ad aprire le porte alle famiglie con un nuovo appuntamento di Domeniche Volanti. Alle 17 laboratorio di teatro circo per bambini e famiglie, condotto dalla direttrice artistica del Teatro Circo Maccus, Virginia Viviano. Alle 18.30 spettacolo “Baracca & Burattori con Alice”, una rivisitazione originale e sorprendente del celebre classico di Lewis Carroll, proposta dal Teatro Tragodia, scritta e diretta da Virginia Garau.

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