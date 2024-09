Laboratori e lezioni con la scuola “Ludica”  

Sarà un settembre di convegni e laboratori universitari a Carloforte: da ambiente, storia digitale e architettura arrivano nuove presenze nello scorcio finale della stagione estiva. Nei giorni scorsi è iniziata”Ludica”, una scuola estiva di formazione in storia digitale promossa dall’Università di Cagliari, che per tutto settembre vedrà protagonisti studenti da tutta Italia, seguiti da studiosi e professionisti, impegnati in un laboratorio che coinvolgerà anche la comunità carolina con interviste e ricerca di foto storiche. Dal 16 al 21 settembre l’isola sarà lo scenario di Medea Carloforte Shade Labe, una scuola estiva di architettura organizzata dall’università La Sapienza di Roma. Infine tra il 23 e il 27 settembre il Wwf organizza a Carloforte il Global Oceans Meeting.

«Arriveranno persone e studiosi da ogni parte del mondo - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - la crescita del turismo convegnistico costituisce un obiettivo dell’amministrazione. Siamo contenti di aver aperto questa strada ricca di benefici a tutta Carloforte, che potrà godere di turismo di alta qualità in grado di alimentare l’economia nei mesi di media stagione».

