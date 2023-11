Laboratori e letture per i bambini 

Sarà un autunno all’insegna della creatività per i bambini quartesi. Per loro sono pronti quattro appuntamenti nel mese di novembre, tra letture e laboratori. Prende infatti il via nella biblioteca dei ragazzi in via Dante, il ciclo di incontri dedicati alla promozione della lettura per i giovanissimi, divise per fasce di età in modo da coinvolgere tutti con temi differenti.

Mercoledì 8 e mercoledì 22 novembre alle 16,30 toccherà ai bambini da 0 a 5 anni, mercoledì 15 e 29 novembre sempre alla stessa ora ai bambini dai 6 ai 10 anni. Gli incontri sono organizzati dal Sistema Bibliotecario Urbano, in collaborazione con la Cooperativa Comes. Per partecipare ai laboratori è possibile chiamare il numero 070 86012801. Lunedì intanto, sempre alla biblioteca dei ragazzi, alle 17 si terrà il terzo incontro dal titolo ‘Non chiamiamoli Capricci” a cura della psicologa Federica Melis. Gli incontri sono gratuiti e dedicati alle famiglie e agli operatori.

