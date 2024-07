Laboratori e giochi, riapre il centro ragazzi  

La spensieratezza dei giochi, la gioia di ritrovarsi. E magari anche di imparare valori, senza rendersene conto. È il successo della nuova gestione del centro giovani di Sestu, in vico Pacinotti, battezzato Centro Attiva-Mente. A un mese dall’avvio della nuova gestione, affidata all’ente di formazione Ifos, e voluta dal Comune, è tempo di primi bilanci. Più di 60 gli iscritti, finora. E oggi si riprende dopo un periodo di chiusura, con iniziative ogni pomeriggio, tra tornei di videogiochi, ping-pong, bingo, laboratori e tante altre attività all’aperto e al chiuso. «Il centro promuove la socializzazione e il benessere delle ragazze e dei ragazzi, in un ambiente protetto e strutturato», spiega Pierpaolo Mascia, uno degli psicologi; mentre per Irene Urrai, «il nostro team segue quotidianamente i partecipanti, per ascoltare e mettere in primo piano i bisogni». L’obiettivo? «Facilitare la socializzazione, l’amicizia e il benessere psicologico», dice Giorgio Marras. E il successo lo raccontano i ragazzi: «Facciamo tante attività, lo consiglierei a tutti», dice Margherita, 12 anni. «Mi piace giocare con i miei amici, a calcio e a biliardino o a Monopoli e altri giochi da tavolo». Per Michele, 14 anni, «la cosa che mi piace sono le attività all’aperto e giocare con gli altri e con gli operatori. Quando stiamo tutti insieme non giochiamo neanche al telefono». La conclusione è per il coordinatore Luca Pisano: «Attiva-Mente è un centro per imparare a pensare, divertendosi».

