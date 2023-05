Laboratori e giochi, focus sulle famiglie 

Una rete con 40 realtà che fornisce servizi e consigli per promuovere il benessere familiare. Dell’attività portata avanti dal 2019 dalla rete Baby and Family, il momento culminante è il “Family Friendly Fest, Sassari un territorio amico della famiglia”, organizzato con Aps Link - Legami di fraternità e il patrocinio del Comune. L’anno scorso al suo debutto il festival ha richiamato 5 mila presenze. Dato che potrebbe essere superato per la seconda edizione, in programma il 13 e 14 maggio nella pineta di Baddimanna dalle 10 alle 19.

Ricchissimo il programma della due giorni gratuita e aperta a tutti, che pone l’accento sulle famiglie con figli da 0 a 17 anni. Laboratori di scienza, natura, arte e musica, giochi, lezioni di yoga per fasce d’età, corsi per le neo mamme, incontri per imparare a gestire la rabbia e tanto altro. Grazie all’osservazione delle realtà cittadine e all’ascolto è stato possibile proporre oltre 80 contenuti che si ripetono in diversi orari, in modo da consentire alle famiglie di organizzare a proprio piacimento e a seconda delle proprie esigenze. La due giorni sarà preceduta da un convegno, sempre al parco di Baddimanna, il 12 maggio dalle 16.40, dal titolo “Il territorio si interroga sul suo futuro family friendly”.

