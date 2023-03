Laboratori e attività didattiche per gli studenti più piccoli 

Non solo lezioni in classe. Gli alunni dell’istituto comprensivo 3 proseguono anche le attività e i laboratori dedicati a diversi argomenti. Uno di questi è quello sulla conoscenza delle api portato avanti dai bimbi dell’infanzia di via Cimabue. I piccoli alunni esplorano il mondo delle api grazie a un’esperta apicultrice: spiega il segreto di questi insetti così speciali e il loro importante ruolo per la vita dell'uomo. E non potevano mancare gli assaggi. Un’esperienza unica per i bambini che hanno potuto capire quanto sia importante il compito delle api di cui magari avevano soltanto paura di venire punti.

Per la scuola dell’infanzia di via Inghilterra invece il laboratorio è quello del teatro con gli incontri dell’iniziativa “Il mondo nelle nostre mani” che ha trattato ancora il tema della sciamatura delle api, e lo spettacolo teatrale “Il favoloso mondo di Esopo!”.

Alla primaria sempre di via Inghilterra protagonisti sono invece gli esperimenti. Gli alunni sono andati alla scoperta dell'energia sonora con delle prove che stuzzicano la curiosità degli studenti, per riflettere, stimolano ad indagare e agevolano l'acquisizione di una grande flessibilità ed apertura mentale. Attività che vanno ad aggiungersi agli orti didattici per una scuola sempre più green. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA