Laboratori didattici  su riciclo e usato per trecento scolari  

Laboratori didattici di riciclo della carta e mercatino dell’usato. Sono queste le due attività che hanno impegnato gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Sardara, protagonisti del progetto “Rural Rays” di educazione allo sviluppo sostenibile, gestito dal Ceas “Terme di Sardara”.

Trecento ragazzi hanno seguito lezioni teoriche e laboratori per approfondire i processi dell'economia circolare e acquisire competenze necessarie per sensibilizzare al riuso e al riciclo degli oggetti quotidiani. Festosa la giornata conclusiva quando gli studenti si sono cimentati in una forma di baratto, scambiandosi oggetti riutilizzabili messi a disposizione dalle famiglie, esposti sulle bancarelle che ciascuno ha cercato di rendere attraente con spot, slogan, musica e canzoni. L’assessore Antonio Mameli e il presidente del Ceas, Samuele Casula, soddisfatti commentano: «Visto il successo, proseguiremo con altre iniziative». (s. r.)

