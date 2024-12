Laboratori didattici fra arte, sport e tecnica 

La prossima settimana prenderanno il via i laboratori didattici extracurricolari per i bambini delle Elementari e delle Medie di Scano Montiferro nell’ambito del progetto Iscol@. Finanziato in maniera cospicua dalla Regione con 1 milione e 100mila euro fino al 2025, ci saranno risorse anche per la mensa, il trasporto degli alunni e la strumentazione funzionale allo svolgimento delle attività.Inizieranno domani, si terranno dal lunedì al venerdì di pomeriggio. I laboratori spaziano dall’ambito scientifico e informatico a quello tecnico come laboratori della pasta, del miele, del formaggio. Da quelli linguistici (tra cui insegnamenti di inglese e sardo) a quelli artistici, pittura e scultura, teatro, musica, fino all’attività fisica con equitazione, nuoto, calcio, volley, atletica.

Il progetto, già finanziato dalla Regione con 2 milioni e 700mila euro, istituisce il Polo scolastico diffuso “Raighinas e Alas”, una moderna e riqualificata scuola con le classi d’infanzia a Tresnuraghes e Scano, la Primaria solo a Scano e la secondaria di primo grado a Tresnuraghes, ospitando anche alunni di Sagama, Magomadas, Tinnura e Sennariolo. ( j.p. )

