Laboratori di pittura per piccoli artisti 

Proseguono gli appuntamenti dedicati a tutte le fasce di età nei Centri socio-educativi comunali. Nel mese di maggio è in programma un ciclo di cinque laboratori di pittura volto a promuovere la socialità e la creatività. L’iniziativa “Di favola in fiaba-Coloriamo insieme” si tiene nei laboratori di pittura realizzati e curati dagli artisti Gianluca Petrini, artigiano orafo, e il pittore autodidatta Luigi Lai.Ieri, alle 10,30, il primo appuntamento organizzato nel centro sociale di piazza IV Novembre, al civico 36, con il laboratorio rivolto agli adulti. Martedì 14 e giovedì 16 maggio, alle 16,30, altri due appuntamenti, dedicati però ai bambini della scuola primaria, quindi con un’età compresa tra i 6 e i 10 anni.Domani e venerdì, alle 16, si prosegue nella struttura di via Mar Ligure, diventata il punto di riferimento dei giovani che vivono nel litorale quartese, con altri due appuntamenti programmati per gli studenti della primaria. Tutti laboratori gratuiti per gli iscritti ai centri socio-educativi comunali. «Sarà possibile registrarsi anche nei giorni delle iniziative, nelle rispettive sedi in città e nel litorale», spiegano dal Comune, «così che tutti i nostri giovanissimi abbiano la possibilità di partecipare senza doversi allontanare troppo da casa». ( f.l.)

