Laboratori di panificazione, festa finale con le maestre 

Una festa per tutti, a Casa Ofelia. La Pro Loco e il Comune di Sestu hanno organizzato sabato una premiazione per le maestre dei laboratori di panificazione, e, a sorpresa, per Gina Lai, la maestra dei cestini in fieno e giunco, premiata come personaggio sestese dell’anno. C’erano la sindaca Paola Secci, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Laura Petronio, l’Assessore alla Cultura Matteo Taccori. Si è concluso così il laboratorio di panificazione, tenutosi a Casa Ofelia.

«Una serata emozionante per premiare quelli che, per passione e attenzione verso i più piccoli della nostra comunità, hanno trasmesso l'arte e le tradizioni sestesi», ha dichiarato la sindaca Secci. A partecipare 510 bambini delle scuole e 10 maestre: «Il progetto è nato per permettere ai bambini di esplorare e scoprire le caratteristiche dei materiali attraverso l’uso delle mani», spiega Mario Ziulu, direttore della Pro Loco, che ha organizzato i laboratori. I bambini hanno imparato a manipolare la farina e semola, a realizzare il pane su coccoi a forma di coroncina, “sa coronedda”. Emozionata e commossa poi Gina Lai che tante volte ha insegnato a creare cestini, e ha ricordato i suoi inizi.

