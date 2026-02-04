VaiOnline
Via Dante.
05 febbraio 2026 alle 00:34

Laboratori di lettura, bambini protagonisti 

Proseguono nella biblioteca dei ragazzi in via Dante gli appuntamenti dedicati ai giovanissimi, nati con l’obiettivo di attirare la loro attenzione e introdurli nel mondo della letteratura.

Diverse le iniziative programmate anche per il mese di febbraio, incentrate, e non poteva essere altrimenti nel mese di San Valentino, sul tema dell’amore, tra letture ad alta voce e laboratori creativi.

Si chiama “Pagine d’Amore” il programma proposto dal sistema bibliotecario urbano, in collaborazione con la cooperativa Comes. Gli appuntamenti si terranno nelle giornate di lunedì e mercoledì, sempre alle 16.30.

I lavoratori in programma saranno suddivisi in base all’età dei piccoli quartesi interessati alla letteratura e alle storie. Il primo incontro, che si è svolto mercoledì era riservato alla fascia d’età tra i 3 e i 5 anni, e sarà replicato lunedì 23.

Il 9 febbraio invece spazio ai più giovani in assoluto, ovvero i bimbi di età compresa tra 0 e 2 anni, che potranno poi ripetere l’esperienza il 25. Mercoledì 11 e 18 febbraio sarà invece il turno di chi ha già imparato a leggere e frequenta la scuola primaria: gli studenti dai 6 ai 10 anni.

