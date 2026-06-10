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11 giugno 2026 alle 00:30

Laboratori di gusto e sport nelle scuole  

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Laboratori del gusto e attività motorie. Corretti stili di vita fra i banchi di scuola grazie al progetto della Asl 5 “Guarda, pensa, gusta e...muoviti” che, inserito nel programma “Scuole che promuovono salute” ha coinvolto gli istituti comprensivi di Ales, Bosa, Ghilarza-Abbasanta, numero 1 e 2 di Oristano, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Terralba e il “Pischedda” di Bosa.

«I principali attori sono stati gli studenti – ha spiegato la direttrice del dipartimento di Igiene Maria Valentina Marras – Siamo partiti dall’alimentazione perché una sana alimentazione permette di evitare o rallentare malattie diffuse come obesità, diabete e cardiopatie. Altrettanto importante è lo sport». Anche Mario Piras, dirigente delle Professioni sanitarie ha insistito sulla necessità «di lavorare in età scolare per correggere i problemi legati a una scorretta alimentazione». Nel progetto sono stati coinvolti 120 docenti e 2.000 studenti. «Al progetto hanno lavorato una nutrizionista, una laureata in scienze motorie, un tecnologo alimentare e diversi tecnici, che hanno affiancato i docenti - ha affermato Salvatpore Melis, docente di Scienze motorie dell’Università di Cagliari – I ragazzi hanno potuto assaggiare gli alimenti della dieta mediterranea apprezzandone il gusto e hanno partecipato all’attività fisica». Anche la direttrice Grazia Cattina ha ribadito l’importanza della collaborazione con le scuole.

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