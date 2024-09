Laboratori di ceramica 

Iniziative speciali al museo d’arte moderna e contemporanea di Atzara in occasione delle giornate europee del Patrimonio del 28 e 29 settembre. Il Mama ha riposto presente all’evento che invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra popoli e culture, contribuendo alla formazione dell’identità europea. Per l’occasione la sezione didattica del museo ha programmato un laboratorio di ceramica artistica curato dai maestri Pina Monne e Mario Casu che mostreranno come modellare l’argilla. L’evento sarà sabato al mattino per le scuole medie, nel pomeriggio attività aperte a tutti. Le opere entreranno a far parte della collezione permanente del museo. (l. c.)

