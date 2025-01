Laboratori di ceramica nel museo 

Il museo della Ceramica dà il via ai laboratori per tutte le fasce d'età. Dal 15 gennaio, apre le porte alla creatività grazie alla ceramista Sandrine Valerie Lescaroux.I laboratori offriranno un percorso didattico e artistico tra tradizione e innovazione, ispirato alla collezione permanente del museo che raccoglie le opere di grandi artisti sardi e non solo, da Francesco Ciusa ai fratelli Melis, da Salvatore Fancello a Maria Lai, Pinuccio Sciola, Costantino Nivola, Franco Scassellati (per citarne alcuni).Con Sandrine Lescaroux, i partecipanti esploreranno le tecniche e i materiali sia tradizionali sia moderni, ma anche i soggetti ricorrenti, i simboli della ceramica sarda e italiana, la relazione tra arte popolare e ceramica d’autore.

«Siamo orgogliosi di attivare i laboratori di ceramica - dice il presidente Isre Stefano Lavra - un’opportunità unica per avvicinarsi all’arte e alla tradizione in modo coinvolgente e creativo. Queste iniziative promuovono l’educazione artistica e valorizzano il patrimonio culturale, creando un legame tra generazioni e riscoprendo l’importanza delle antiche maestrie manuali». I laboratori sono fino all’estate, dal 15 gennaio. Per partecipare prenotarsi ai numeri 0784 1672950 e 3406273062, email isreceramicanuoro@gmail.com.

RIPRODUZIONE RISERVATA