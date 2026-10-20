Laboratori di ceramica, musica e teatro 

Mani nell’argilla per riscoprire storia, simboli e tradizione. Arriva il doppio appuntamento con la ceramica nell’ambito di ViviAmo Selargius, il cartellone finanziato dal Comune - sotto la regia dell’assessorato alla Cultura guidato da Sara Pilia - con laboratori, animazione, musica e teatro.

Due laboratori gratuiti e aperti ad adulti e bambini, curati dal Gruppo archeologico selargino, e inseriti nel programma delle “Giornate del Romanico”. Si parte sabato, dalle 16 alle 20, nella chiesa di San Lussorio con i laboratori per adulti e bambini, per scoprire e sperimentare la ceramica. «Dalla modellazione di una chiesetta romanica ai simboli medievali, un’occasione per imparare giocando», spiegano gli organizzatori. Si prosegue domenica, dalle 11 alle 12,30, nella chiesa di San Giuliano con la masterclass di ceramica: un laboratorio dedicato a formelle, croci e simboli medievali reinterpretati attraverso l’argilla e le tecniche tradizionali.

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