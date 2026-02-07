VaiOnline
Il progetto.
08 febbraio 2026 alle 00:12

Laboratori creativi per la coesione sociale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tornano per questo mese di febbraio, a partire dalla prossima settimana, gli appuntamenti del progetto di coesione sociale “Terzo Quartu – 4ª edizione”, promosso dall’associazione Anteas e realizzato nell’ambito dei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune.

Si tratta di un percorso di inclusione, partecipazione e relazioni, che mette al centro la persona attraverso delle attività creative, culturali e formative.

Il tema, come ha spiegato la presidente dell’associazione Anteas Doriana Loddo, è «“Pianteremo insieme i semi del sorriso, dell’amore, della gentilezza e della perseveranza”, accompagnati da riflessioni, poesie e racconti».

Non mancheranno inoltre i momenti dedicati alla cucina, con il laboratorio delle ciambelle di “Nonna Zita”, nel segno della memoria, delle tradizioni e dei sapori di un tempo. In aggiunta, sono previsti anche degli appuntamenti con pennelli e colori, oltre alle immancabili merende condivise.

I laboratori si svolgono allo Spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari, ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18. Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 10 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 