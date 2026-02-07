Laboratori creativi per la coesione sociale 

Tornano per questo mese di febbraio, a partire dalla prossima settimana, gli appuntamenti del progetto di coesione sociale “Terzo Quartu – 4ª edizione”, promosso dall’associazione Anteas e realizzato nell’ambito dei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune.

Si tratta di un percorso di inclusione, partecipazione e relazioni, che mette al centro la persona attraverso delle attività creative, culturali e formative.

Il tema, come ha spiegato la presidente dell’associazione Anteas Doriana Loddo, è «“Pianteremo insieme i semi del sorriso, dell’amore, della gentilezza e della perseveranza”, accompagnati da riflessioni, poesie e racconti».

Non mancheranno inoltre i momenti dedicati alla cucina, con il laboratorio delle ciambelle di “Nonna Zita”, nel segno della memoria, delle tradizioni e dei sapori di un tempo. In aggiunta, sono previsti anche degli appuntamenti con pennelli e colori, oltre alle immancabili merende condivise.

I laboratori si svolgono allo Spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari, ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18. Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 10 febbraio.

