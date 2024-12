Laboratori creativi per bimbi sino a 9 anni 

Per celebrare la magia natalizia e imparare l’importanza del riciclo e dell’economia circolare, il punto famiglia delle Acli (viale Marconi 4) ha organizzato i Laboratori creativi di Natale riservati a bambini tra i 6 e i 9 anni.

Organizzati in collaborazione con i volontari del Servizio civile, i laboratori si terranno il 13, il 17 e il 20 dicembre dalle 17 alle 18,30 e offriranno ai piccoli partecipanti l’opportunità di creare decorazioni natalizie e regali utilizzando materiali di riciclo come carta, cartone, tappi e stoffe. Un momento divertente per stimolare manualità, inventiva e consapevolezza ambientale, combinando il fascino delle festività con l’importanza di un approccio sostenibile.

«Con questi laboratori vorremmo unire divertimento e sensibilizzazione verso i temi ambientali», spiega Silvia Liguori, responsabile del punto famiglia Acli. «L’obiettivo è trasmettere ai più piccoli l’importanza del riciclo e della sostenibilità, trasformando materiali semplici in opere creative e piene di significato».

«Per la nostra associazione è importante promuovere la consapevolezza sociale sin da piccoli» aggiunge Francesco Micillo, referente famiglia delle Acli di Cagliari, «ma non solo, iniziative come queste sono pensate per offrire alle famiglie uno spazio di condivisione e crescita, dove i bambini possano imparare divertendosi e sviluppare una maggiore attenzione verso l’ambiente».

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti ma è necessaria la tessera Acli. I posti sono limitati ed è gradita l’iscrizione. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o tramite e-mail all’indirizzo puntofamiglia@aclicagliari.it.

