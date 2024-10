Laboratori creativi e giochi antichi 

Il gioco sarà protagonista nella comunità di Busachi. Martedì prossimo sarà proposta un’iniziativa ideata dal Plus Ghilarza- Bosa in collaborazione con il Comune e la cooperativa sociale “La Clessidra”: a partire dalle 16 il centro servizi ospiterà la manifestazione “pomeriggio in gioco per grandi e piccini”. L’iniziativa, curata dagli operatori specializzati dell’associazione Montiferru Play e della casa editrice Demoela, è aperta a tutti i residenti che abbiano voglia di trascorrere un pomeriggio diverso in compagnia di coetanei ma non solo.

«Chiediamo ai partecipanti, se possibile, di farsi accompagnare da un bambino o ragazzo dai 6 anni in su» spiegano gli organizzatori della manifestazione. Le iscrizioni dovranno arrivare entro giovedì.

Il 9 novembre sarà invece proposto il documentario sui giochi antichi di Busachi realizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione culturale “Collegiu”, alcuni volontari e i bambini della scuola primaria.

