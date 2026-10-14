Laboratori creativi al centro di quartiere 

Un pomeriggio di gioco, creatività e condivisione per conoscere da vicino le attività del Centro di Quartiere Sant’Elia dedicate all’infanzia. Domani dalle 16 alle 19.30, l’ex Asilo di via Schiavazzi ospiterà un Open Day rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e alle loro famiglie, durante il quale sarà presentata la programmazione invernale del Centro.

L’iniziativa, promossa dal Comune e dagli enti del Terzo Settore La Carovana, Liberas, Anspi, Roots e Futura, offrirà alle famiglie l’opportunità di conoscere le proposte educative e ricreative e di partecipare direttamente ai laboratori, con il supporto delle operatrici e degli operatori delle realtà coinvolte. Le attività, completamente gratuite e rivolte ai residenti nel Comune di Cagliari, si svolgeranno tra il cortile della scuola Freire e gli spazi dell’ex Asilo.

Sette i laboratori in programma. La Carovana proporrà due attività: un laboratorio di aggregazione e gioco e un percorso di supporto alla crescita e mentoring scolastico.Liberas presenterà invece un laboratorio di movimento espressivo, dedicato alla consapevolezza di sé e allo sviluppo delle capacità espressive individuali e di gruppo.

Con Anspi spazio alla danza e allo sport: dalla danza motoria, che combina hip hop e ritmi latino-americani, al multisport, con attività di calcetto, basket e pallavolo.Roots accompagnerà bambine e bambini alla scoperta della flora e della fauna della Sardegna attraverso giochi e attività all’aperto, promuovendo la sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Futura proporrà infine un laboratorio di innovazione sonora, dedicato alla sperimentazione musicale attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici e nuove tecnologie per esplorare suoni e ritmi.

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