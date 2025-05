Laboratori, convegni e musica Viaggio nella memoria pastorale  

Un viaggio nella memoria e cultura agro-pastorale, ma anche nei i sapori della Planargia. Da sabato 31 al 2 giugno il Comune e la Pro Loco propongono “Tundinde in carrela de cregia”, un evento che coniuga tradizione, identità e sostenibilità, attraverso tre giorni di laboratori, convegni e musica. Il clou dell'iniziativa sarà il primo giugno alle 9, con la sfilata del bestiame lungo le vie del centro storico, che rappresenta la rievocazione autentica della transumanza, simbolo del legame profondo tra l’uomo, gli animali e la terra. Curata dagli allevatori locali, la sfilata è il cuore simbolico dell’intero evento.

Il programma si apre sabato 31 con giochi tradizionali, percorsi sensoriali e laboratori sulla produzione del pane tipico “su bistoccu” e della pasta “sos pipiriolos”. Tra trekking narrati e tavole rotonde sulla valorizzazione dei prodotti locali, la giornata si conclude con lo street food e il concerto dei Fantafolk e Double Dose. Domenica primo giugno, oltre alla sfilata, spazio al laboratorio caseario, al pranzo comunitario con piatti tradizionali come la pecora in cappotto e alla musica di Francesco Piu. Lunedì 2 sarà invece conferita la cittadinanza onoraria al prefetto Angelo Sanna, seguito dall’ultimo pranzo comunitario. «La manifestazione “Tundinde in carrela de cregia” è molto più di una festa: è un atto d’amore verso il territorio e le sue radici, un’occasione per viverle, condividerle e trasmetterle». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA