Laboratori artistici  peri rianimare San Gemiliano 

Laboratori artistici e di riciclo creativo per adulti e bambini. Da oggi e per tre giorni dalle 10 a mezzogiorno, a San Gemiliano, l’iniziativa dell’associazione Mezcla intercultura con il patrocinio del Comune di Sestu. I laboratori saranno condotti da Angelica Piras e affronteranno temi diversi ogni giorno.

La rassegna, alla quarta edizione, «è dedicata ai laboratori artistici di riciclo». spiega Consuelo Dessì, presidente di Mezcla: «L’anno scorso erano due appuntamenti a settimana per due mesi, per l’80 per cento i ragazzi erano portatori di handicap. Il tema era stato l’abbandono degli animali e il randagismo». Per quanto riguarda quest’anno, «insegneremo a riutilizzare materiali che di solito sono buttati via, per creare oggetti diversi. Oggi e domani», aggiunge Dessì, «ci dedichiamo agli adulti e ai ragazzi, domenica ai bambini con gli adulti». Il tema di oggi è “L’acchiappasogni”. Domani “Mandala di Lana” e domenica “Crea il tuo segnalibro”. Oggi si utilizzano vecchi cd da dipingere, lo stesso processo avverrà con le decorazioni eseguite con tecniche creative e artistiche. Il secondo giorno si utilizza la lana intrecciandola su bastoncini di legno per le decorazioni. «Chiederemo l'autorizzazione», aggiunge la presidente, «per installare i mandala a San Gemiliano, creando uno spazio colorato». Il terzo giorno si realizzano i segnalibri con materiali di recupero come legno, plastica, carta e fil di ferro. Tutti potranno portare a casa le proprie creazioni, in ricordo di queste giornate.

I laboratori sono gratuiti, è stato scelto lo spazio di San Gemiliano «perché abbiamo deciso di rianimare quest’area», conclude la presidente dell’associazione, «povera di attività diurne e renderla conosciuta anche a persone che non sono di Sestu».

RIPRODUZIONE RISERVATA