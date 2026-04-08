Laboratori, arte e incontri nella “Settimana della gentilezza” 

Una settimana di incontri con esperti, laboratori teatrali e pedagogici e installazioni artistiche per parlare e riflettere sui rischi del web, sul bullismo e sulla violenza di genere. Appuntamento con “La Settimana della gentilezza”, curata dall’Istituto comprensivo con il patrocinio e il sostegno dell'amministrazione comunale con un programma ricchissimo che coinvolgerà studenti, docenti e famiglie in un percorso fatto di incontri speciali, arte e riflessione. Si parte lunedì, dalle 8,30 con diversi appuntamenti (incontri con esperti, laboratorio teatrale tra gli altri) dedicati alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, che saranno ospitati nella sala Vico Mossa dell’ex Mattatoio e nell’ex Montegranatico.Martedì 14, dalle 15, aprirà le porte ad un laboratorio pedagogico, ad installazioni artistiche e al laboratorio teatrale. L’incontro degli alunni con il vicecommissario della Polizia postale di Cagliari (alle 9, sala Vico Mossa) apre gli appuntamenti della “Settimana della gentilezza” (il 15) che prevedono anche una conferenza sulla violenza di genere, mentre giovedì 16 incontro degli alunni con il comandante della stazione dei carabinieri di Serramanna, e a seguire laboratori pedagogico e teatrale. La chiusura della rassegna venerdì 17. (ig. pil.)

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