VaiOnline
Serramanna.
09 aprile 2026 alle 00:13

Laboratori, arte e incontri nella “Settimana della gentilezza” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una settimana di incontri con esperti, laboratori teatrali e pedagogici e installazioni artistiche per parlare e riflettere sui rischi del web, sul bullismo e sulla violenza di genere. Appuntamento con “La Settimana della gentilezza”, curata dall’Istituto comprensivo con il patrocinio e il sostegno dell'amministrazione comunale con un programma ricchissimo che coinvolgerà studenti, docenti e famiglie in un percorso fatto di incontri speciali, arte e riflessione. Si parte lunedì, dalle 8,30 con diversi appuntamenti (incontri con esperti, laboratorio teatrale tra gli altri) dedicati alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, che saranno ospitati nella sala Vico Mossa dell’ex Mattatoio e nell’ex Montegranatico.Martedì 14, dalle 15, aprirà le porte ad un laboratorio pedagogico, ad installazioni artistiche e al laboratorio teatrale. L’incontro degli alunni con il vicecommissario della Polizia postale di Cagliari (alle 9, sala Vico Mossa) apre gli appuntamenti della “Settimana della gentilezza” (il 15) che prevedono anche una conferenza sulla violenza di genere, mentre giovedì 16 incontro degli alunni con il comandante della stazione dei carabinieri di Serramanna, e a seguire laboratori pedagogico e teatrale. La chiusura della rassegna venerdì 17. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo.

Cagliari, la tassa della discordia

l Loi, Madeddu
Il conflitto

Le forze israeliane sparano contro i militari della “Sassari”

Convocato l’ambasciatore. Crosetto: inaccettabile. Meloni: irresponsabili 
Giuseppe Deiana
Cagliari, intesa negata dopo la sentenza del Tar

La Regione boccia il rigassificatore «No a strutture fisse»

Parere negativo sul progetto di Giorgino con 18 serbatoi di gas naturale liquido 
Enrico Fresu
Il caso

La beffa di Seulo: arrivano i turisti, spariscono i servizi

Assistenza sanitaria al lumicino con 25mila visitatori l’anno 
Simone Loi
Lo scenario

«Avanti su sicurezza e lavoro»

La premier rilancia l’azione di Governo, oggi l’informativa in Parlamento 
Il progetto.

Question time sulla democrazia

Davide Lao
Il caso

Finisce la fuga di Del Grande

Rintracciato vicino a Varese, per scappare ha investito un carabiniere 