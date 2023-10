Laboratori analisi senza reagenti, ieri stop ai prelievi 

Proteste ieri nel laboratorio analisi dell’Asl di Nuoro dell’ospedale Zonchello, quando sono finiti i reagenti tra cui marcatori tumorali come psa e transaminasi.

La denuncia arriva da alcuni pazienti: «Chi si è recato al presidio ospedaliero Zonchello per effettuare analisi si è trovato davanti alla sorpresa che i reagenti per effettuare gli esami erano terminati. I cittadini si sono quindi riversati, a centinaia, nei laboratori di analisi convenzionati. Laboratori che a loro volta hanno terminato il budget messo a disposizione dalla sanità pubblica, mensilmente. Quindi, fino a quando il budget non viene riassegnato, chi deve fare degli esami, a salvaguardia della propria salute, paga di tasca. Chi se lo può permettere, ovviamente».

Il direttore generale dell’Asl 3 di Nuoro, Paolo Cannas, conferma: «Ci scusiamo con tutti gli utenti per i disagi ma non dipende da noi. I fornitori hanno ritardato di alcuni giorni la consegna prevista e per questo sono terminati reagenti, che abbiamo destinato alle emergenze. È un problema nazionale – afferma - che ha riguardato anche il policlinico Gemelli. Domani mattina – (oggi ) alle 10 arriva la fornitura. Ci scusiamo per disguidi».

