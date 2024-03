Laboratori al via nelle scuole: entra nel vivo la Sagra del carciofo 

La Sagra del carciofo di Samassi entra nel vivo con un tour di laboratori didattici nelle scuole. «Alla scuola secondaria – racconta la sindaca Beatrice Muscas – è stato organizzato un laboratorio di degustazione sulla valorizzazione delle qualità del carciofo Violetto di Samassi, organizzato da Laore in collaborazione con la cooperativa “La collettiva” e l'azienda “I tre grani”. Alla primaria si è tenuto un laboratorio sulla conoscenza dei mattoni in terra cruda, curato dall'associazione Terrapia, e alla scuola dell'infanzia un laboratorio di educazione alimentare a cura della Coldiretti». Altri laboratori sono previsti oggi alla scuola dell'infanzia. «Il fine di questi percorsi formativi – chiosa Muscas – è educare alla conoscenza di un tenore di vita semplice e salutare, da proporre attraverso il consumo di prodotti di filiera corta e a km zero, ma anche attraverso l'utilizzo di materiali ecosostenibili per le nostre abitazioni. Tutte buone pratiche che devono essere insegnate per essere conosciute e applicate».

In attesa dell’apertura delle case prevista domani e domenica, oggi alle 17 nell’aula consiliare si terrà un convegno pubblico sui finanziamenti, le strategie e le prospettive per l’ortofrutta curato dall'Agenzia Laore.

RIPRODUZIONE RISERVATA