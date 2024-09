Laboratori acrobatici, ambiente e musica 

Dopo lo stop in occasione dei festeggiamenti per la patrona Sant’Elena, riprende questa settimana la rassegna “Ripensare la e le città”, organizzata dalle diverse associazioni con il Comune. Oggi alle 18.30 l’appuntamento è con i laboratori acrobatici proposti dall’associazione Compagnia Teatro Viario nella loro sede di via Diaz. Il programma proseguirà sino a ottobre: due appuntamenti a settimana, nelle serate di martedì e giovedì.

Domani invece “Ama Quartu” di Cittadinanza Attiva Oikos con una serata dalle 17, al parco Matteotti dedicata all’ambiente, prevista una conferenza di Mauro Ballero, professore ordinario di Biologia Farmaceutica e Direttore del Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Cagliari.

Venerdì alle 17 ci si sposta a Flumini: nell’ambito di “Abbelliamo la città – Retrospettiva” l’associazione Acuos promuove una masterclass riguardo le opere e la realizzazione della cartapesta, in memoria di Claudio Pulli in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa. Nel centro città iniziative in piazza Santa Maria, con il “Summer Song Contest” dalle 19.

