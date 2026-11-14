Musica e tradizione rivivono nella rassegna “Armonie di Sardegna”, organizzata da Nodas centro studi di musica popolare sarda. Il debutto è per il 21 novembre a Sa dom’e Farra alle 19,30 con l’Orchestra Popolare Sarda. Si proseguirà poi sabato 28, stessa ora e stesso posto , con Cuncordia a launeddas, il suono unico delle launeddas tra tradizione e contemporaneità.

Entrambi gli appuntamenti saranno anche l’occasione per presentare il libro “Sette fanciulle, un carro e mille storie, dentro la magia di San Giovanni a Quartu” a cura di Margherita Puddu, Gianni Orrù, Mariano Staffa e Aldo Cinus.

Intanto oggi l’appuntamento è con “Quartu si veste di storia, l’abito tradizionale tra memoria, identità e comunità” organizzata dalle associazioni per la rassegna Si ghetat custu bandu. Alle 16 la partenza della sfilata dalla basilica di Sant’Elena con arrivo a Sa dom’e Farra ci sarà una vestizione narrata, per riscoprire storia e saperi legati all’abito tradizionale quartese con interventi musicali.

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