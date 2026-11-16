L’abito tradizionale quartese è stato protagonista dell’iniziativa organizzata dalle associazioni Città di Quartu, Su Idanu e Su Scrignu de campidanu, nell’ambito della rassegna Si Ghetat custu bandu. Una serata partita con la sfilata lungo via Marconi e via Porcu, fino a Sa dom’e Farra. Protagonisti i figuranti delle associazioni Città di Quarto 1928, Su Idanu, Su Scrignu de Campidani, Nodas e Femminas, che hanno indossato abiti dalle fogge più ricche a quelle più semplici, accompagnati dalle launeddas di Alessandro Sanna e dall’organetto di Gabriele Caddeo.

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