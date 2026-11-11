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L’iniziativa.
11 novembre 2026 alle 01:08

L’abito tradizionale in passerella 

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L’abito tradizionale quartese sarà protagonista di una serata all’insegna della tradizione. L’appuntamento è per sabato con l’iniziativa “Quartu si veste di storia, l’abito tradizionale tra memoria, identità e comunità” organizzata dalle associazioni in rete Citta di Quarto, Su Idanu, Su Scrignu de Campidanu insieme a Nodas e Femminas, nell’ambito della rassegna Si ghetat custu bandu.

Si comincia alle 16 con il ritrovo nella basilica di Sant’Elena. Da lì partirà il corteo che attraverserà via Marconi e via Porcu per poi arrivare a Sa dom’e Farra. Ed è qui che ci sarà una vestizione narrata, per riscoprire storia, gesti e saperi legati all’abito tradizionale con interventi musicali. La serata rientra nella Giornata nazionale degli abiti storici.«Che vogliamo celebrare», ha detto la presidente di Nodas, Margherita Puddu, «con un pomeriggio dedicato alla bellezza e al valore dell’abito tradizionale quartese».

Le associazioni in rete proseguono così nel loro percorso di salvaguardia delle tradizioni con un fitto programma che, oltre all’appuntamento di sabato, continua con i laboratori di ballo sardo, di cucito e di poesia improvvisata, sempre a Sa dom’e Farra con cadenza settimanale rispettivamente il lunedì, mercoledì e venerdì.

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