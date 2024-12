L’Abito Giusto per Te Moda e folk a Tortolì 

Torna su Videolina, oggi alle 15.30, l’appuntamento con “L’Abito Giusto per Te”. Organizzato a Tortolì dall’associazione “Eventi in Stile” (diretto da Cinzia Chiai) trasforma la città in un palcoscenico vibrante, dove la Sardegna è protagonista assoluta. Con Veronica Fadda scopriremo la bellezza dei costumi tradizionali, indossati da modelle e gruppi folk provenienti da tutta l’Isola. In piazza, insieme a Giuliano Marongiu e Maria Giovanna Cherchi, tanti artigiani che, con laboratori e attività creative, tramandando saperi antichi e affascinanti.