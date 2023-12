“L’abito giusto per te” 

La magia e la tradizione dell'Antico sposalizio selargino rivivono a Tortolì in occasione di un evento unico, che Videolina racconta con uno speciale in onda questa sera alle 21 e condotto da Veronica Fadda.

Sa coja antiga cerexina arriva in Ogliastra con una riproposizione dei suoi momenti più belli. L'idea nasce dal desiderio dell’organizzatrice, Cinzia Chiai, di ospitare nel paese la magnificenza del rito famoso in tutta l’Isola. Per l’occasione non mancheranno gli abiti e i gioielli tanto amati, ma neanche gli sposi dell'ultima edizione. A pochi mesi dal sì, saranno presenti anche i giovanissimi Valentina Plaitano e Lorenzo Atzeni, pronti per rivivere lontano da casa il loro giorno più bello.

