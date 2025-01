«L’abito che sfila a Sant’Efis è una vergogna» 

«Ci ha detto che dobbiamo vergognarci di sfilare per Sant’Efisio. Ma come si permette? Ha offeso me, la mia famiglia e tutta la comunità», tuona Luigi Scalas, vice presidente della Federazione italiana radizioni popolari, «nel 1956 mio padre Pietro ha fondato il gruppo folk Città di Assemini proponendo l’abito che la bisnonna Teresa Mereu ha indossato il giorno del matrimonio cento anni prima. Certo, non era un abito che indossavano tutte le donne di Assemini ma è stato accettato dalla comunità e trascorsi settant’anni in quello ci identifichiamo».

Il convegno

Le sorelle Maddalena e Laura Marras dell’associazione culturale Sa Pratza Antiga avevano organizzato ad Assemini due giornate dedicate allo studio dell’abbigliamento identitario “Bistimentas asseminesas”, argomento particolarmente caro ai residenti, in collaborazione con la Pro Loco e patrocinato dal Comune. Negli spazi del vecchio municipio la mostra di foto e cartoline d’epoca di costumi sardi a cura di Cristiano Cani e il convegno “Il recupero dell’abbigliamento asseminese” a cura di Ignazio Sanna Fancello, stilista e libero ricercatore di abbigliamento tradizionale: è stata la sua relazione a provocare l’immediata levata di scudi delle associazioni folcloristiche rendendo l’atmosfera incandescente.

La polemica

Laura Marras si asciuga le lacrime con un fazzolettino bianco, gli occhi arrossati dal pianto: «Non è così che doveva andare il convegno, c’era il desiderio di fare una cosa gradita ai nostri concittadini e di avviare un tavolo di confronto sull’abito identitario invitando esperti. Abbiamo personalmente finanziato anche il rinfresco, volevamo fosse una festa, e invece...».

Eppure Sanna Fancello è stato scelto per la sua comprovata professionalità, persino Dolce e Gabbana si sono confrontati con lui per la sfilata di alta moda e alta sartoria organizzata al Forte Village.

L’esperto

«C’era molto malumore - conferma Ignazio Sanna Fancello - a un certo punto ho avuto persino paura che volassero schiaffi. Io non discuto motivazioni e buona fede dei gruppi folk ma certe volte la loro verità potrebbe non essere quella identitaria e bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione. Certo che mi dispiace passare per il guastafeste, subito dopo l’intervento sono tornato a casa e non ci ho dormito la notte».

La difesa

Sull’argomento interviene anche Sergio Lecis dell’Associazione Sonus de Canna: «Abbiamo un archivio storico perché da quarant’anni studiamo le tradizioni. Dire che ad Assemini non sappiamo fare ricerca è ingiusto».

Il Comune

L’assessora alla Cultura Jessica Mostallino smorza le polemiche: «È stato un incontro molto partecipato, fatto non scontato, e interessante. É nato un bel dibattito con tesi e argomentazioni diverse sostenute in maniera accesa da ambo le parti ma il confronto è sempre utile. Mi sono congratulata con le sorelle Marras per il convegno».

