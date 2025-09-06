L’abitazione acquistata  è abusiva e da abbattere: «Siamo stati raggirati»  

Acquistano una casa nel 2002 a Medau Su Cramu, scoprono dopo che era abusiva e successiva viene pignorata: per martedì è fissata l’esecuzione dell’ordinanza di sgombero e demolizione. Una vicenda assurda quella che ha vissuto la famiglia di Marcella Corda: «Ci sentiamo traditi dalle istituzioni, abbiamo subito una truffa ma contiamo prima o poi di ottenere giustizia». La loro speranza è quella di riavere almeno indietro i soldi.

La storia

La Corda riassume le tappe di questa assurda vicenda. «Dopo aver visto l’annuncio della casa in vendita abbiamo seguito tutte le procedure per l’acquisto e chiesto un mutuo alla banca», ricorda. «Un consulente tecnico ha accertato che era tutto in ordine, il notaio ha fatto svolgere le sue perizie e anche la banca con un altro perito, tutto a nostre spese. Dopo l’acquisto presentiamo domanda al comune di Cagliari per iniziare i lavori di ristrutturazione. Nell’ottobre 2002 prendiamo possesso dell'abitazione. Per vari motivi familiari abbiamo poi deciso di vendere e di ritornare a vivere in città».

La scoperta

A questo punto nascono i problemi. «Abbiamo incaricato un’agenzia immobiliare che, dopo tutti i rilievi e controlli ci comunica che la casa è abusiva e non si può vendere. Ma quando l’abbiamo comprata nessuno aveva accertato le irregolarità, compreso il notaio». Da qui inizia l’odissea. «Ci siamo rivolti a una banca e ci eravamo messi d’accordo con i venditori per procedere alla nullità dell’atto. Ognuno si sarebbe ripreso i soldi. Ma nell’estate 2013 è arrivato l’ufficiale giudiziario che ci ha comunicato un pignoramento sulla casa. Ho pensato a uno scherzo. Ci siamo rivolti a vari avvocati. Nel 2016 il giudice facendo delle verifiche ha scoperto che c'erano già state due ordinanze di demolizione, una nel 1983 e un’altra nel 1985». La casa è quindi passata al Comune di Cagliari e poi messa all'asta.

L’attesa

«Come è possibile che sia stata messa all’asta se abusiva?», si chiede la Corda. «Alla fine avevamo ragione noi. Ma la situazione non è cambiata e ora è arrivata l’ordinanza di demolizione. E adesso? «Gli avvocati dicono che noi l’Appello lo vinciamo. E quindi speriamo di recuperare i soldi. Siamo stati truffati e in più traditi dalle istituzioni», conclude Marcella Corda.

