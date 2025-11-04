VaiOnline
Le audizioni.
04 novembre 2025 alle 01:24

L’Abi: «Alle banche  questa manovra  costa 9,6 miliardi» 

La manovra approda in Senato e piovono le voci degli industriali, delle associazioni d'impresa e del mondo dei trasporti per «migliorarla o cambiarla» mentre dalle banche, le più colpite con un gettito aggiuntivo di 9,6 miliardi di euro, i toni sono stati cauti.

Alla lunga serie di audizioni alla commissione bilancio, riunita al Senato fin dalla mattina, si è affiancata anche la voce, da un evento a Bergamo, del presidente di Confidustria Emanuele Orsini secondo cui «il margine per cambiare la manovra c'è, soprattutto perché la misura dell'iper e super ammortamento possa essere triennale».

Chi ha evitato accenti polemici è stata l’Abi, oggetto nei giorni scorsi di ripetuti attacchi da parte della Lega che ha minacciato più volte di aumentare il contributo. Salvini, del resto, continua a chiedere «qualcosa in più» e, se le banche lo facessero, sottolinea: «Sarebbe un bel segnale». Nell'attesa audizione serale il dg dell'Abi Marco Elio Rottigni ha fatto i conti sulle diverse misure previste della manovra che comporteranno un gettito aggiuntivo di 9,6 miliardi di euro in quattro anni ma anche mancati ricavi per la mancata liquidità che, impiegata senza sforzo in titoli di stato, renderebbe 800 milioni di euro fino al 2030.

Insieme alle banche l'altro nodo al centro del dibattito è quello degli affitti brevi. «Siamo molto preoccupati dall'innalzamento della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21% al 26% perché non serve a nessuno», ha detto Maurizio Pezzetta, vicepresidente nazionale di Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d'affari in audizione al Senato sulla manovra. «La carenza di immobili destinati alla locazione a medio e lungo termine non è riconducibile alla crescita degli affitti turistici, che sono meno del 2% del totale delle abitazioni italiane», ha sottolineato.

Il nodo vero, per la federazione, è piuttosto quello delle case vuote e sfitte per «la fiscalità elevata o i contratti poco flessibili e i rischi di morosità».

Sempre in Senato dal mondo delle imprese sono stati auditi Conftrasporto, Confetra, Asstra, Confapi, Alleanza Coop, Confimi, Conflavoro Pmi, Federdistribuzione. Tra i punti principali evidenziati dalle associazioni dei trasporti c'è quello di rivedere lo stop alle compensazioni dei crediti in manovra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

